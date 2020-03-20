Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın" dedi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın. Koronavirüs ilk 60 günde 5 bin, son 6 günde 5 bin can aldı. Bütün imkanları seferber ettik. Ama herkesin bir özne olduğunu, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini unutmayalım. Hep birlikte ve el birliğiyle başaracağız" dedi.

ANKARA, -