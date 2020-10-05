İbrahim Kalın: Macron'un 'İslam krizde' iddiası tahrikkar ve tehlikeli ifade - Son Dakika

İbrahim Kalın: Macron'un 'İslam krizde' iddiası tahrikkar ve tehlikeli ifade
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine yanıt verdi. Sözcü Kalın, açıklamasında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır" dedi.
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