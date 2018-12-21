Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Makedonya'da

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Makedonya'da

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Makedonya'nın NATO Ulusal Koordinatörü Stevo Pendarovski ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Makedonya'da, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Makedonya'nın NATO Ulusal Koordinatörü Stevo Pendarovski ile görüştü.

Kalın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, başkent Üsküp'teki Başbakanlık binasında Makedonya'nın NATO Ulusal Koordinatörü Pendarovski ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Makedonya heyetinde Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Petar Atanasov ile Milletvekili Muhammed Zekiri de hazır bulundu.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, 21 Aralık Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı nedeniyle başkent Üsküp'te düzenlenecek etkinliklere katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:04 Kaynak: AA

Üsküp, İbrahim Kalın, Makedonya, Güncel
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