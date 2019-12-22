Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 1. Ümraniye Kitap Fuarı'nda, kitapseverlerle bir araya geldi. Burada vatandaşların İstanbul seçimleri ile ilgili sorusuna da cevap veren Kalın, "Milletimiz ne takdir etmişse başımız gözümüz üstünedir" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ümraniye Kitap Fuarı'nda, "Barbar, Modern, Medeni", "Ben, Öteki ve Ötesi" ile "İslamofobi" isimli kitaplarını imzaladı. Kalın, yaptığı açıklamada kitapseverlerin büyük mesafeler katederek İstanbul'un çevre ilçelerinden Ümraniye'ye gelmiş olmasının kitaba olan ilginin seviyesini gösterdiğini söyledi. İstanbul dışından birçok okuyucuyla da bir araya geldiklerini anımsatan Kalın, okuyucularla sohbet etmenin, kitapla ilgili görüşleri paylaşmanın, okurların sorularını yanıtlamanın güzel olduğunu belirtti.



"Bir yazar için okuyucuyla bu şekilde buluşmak çok keyifli. Kitap bizi yeni ufuklara taşıyan, yeni bir maceradır, yeni bir yolculuktur." diyen Kalın, böyle bir iklimin içinde olmanın, kitapla, düşünceyle, yazarla, okuyucuyla buluşmanın çok keyif verici olduğunu ifade etti. Kitap severlerin, "24 Haziran İstanbul seçimlerini neden kaybettik" sorusuna da cevap veren Kalın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi son söz milletimizindir. Milletimiz ne takdir etmişse başımız gözümüz üstündedir. Bu seçimden ders çalışarak bugünden itibaren çalışmalarımızı yoğunlaştırmalı geleceğimize yön vermeliyiz. AK Parti kadroları her zaman çalışkan insanlardan oluşur bizde çalışmaya devam edecek bu şehre tekrar hizmet etmeyi Rabbimizden ümit edeceğiz" diye konuştu.



Söyleyişi sonrası Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a 1. Ümraniye Kitap Fuarı'na katılımlarından dolayı çiçek takdim etti. - İSTANBUL