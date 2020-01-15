Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna yaptığı baskın ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna yaptığı baskın ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna yaptığı baskın ve...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir. Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz. AA çalışanları derhal serbest bırakılmalıdır." - ANKARA

Anadolu Ajansı, Kahire, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:06 Kaynak: İHA
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