Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç Konusunda Somut Adımlar Atılmasını Bekliyoruz."
1 saat önce
IHAAW153725-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç konusunda somut adımlar atılmasını bekliyoruz.
IHAAW153725-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç
konusunda somut adımlar atılmasını bekliyoruz." 08.01.2019 15: 37: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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