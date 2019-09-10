Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz" -"Türkiye bugüne kadar açık kapı politikası uyguladı" -"Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu"...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz"

- "Türkiye bugüne kadar açık kapı politikası uyguladı"

-"Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu"

-"Güvenli bölgenin tesisi, güvenliği için çalışılmakta"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef...

Türkiye, Münbiç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:13 Kaynak: İHA
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