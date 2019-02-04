Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Münbiç Yol Haritası) İki Müttefik Olarak Artık Yol Haritasının...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Münbiç Yol Haritası) İki Müttefik Olarak Artık Yol Haritasının...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Münbiç yol haritası) İki müttefik olarak artık yol haritasının ivedilikle, daha fazla gecikme olmadan hayata geçirilmesi hem ikili ilişkilerimiz hem bölgenin güvenliği hem de Suriye'deki süreç açısından büyük önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Münbiç yol haritası) İki müttefik olarak artık yol haritasının ivedilikle, daha fazla gecikme olmadan hayata geçirilmesi hem ikili ilişkilerimiz hem bölgenin güvenliği hem de Suriye'deki süreç açısından büyük önem arz ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:29 Kaynak: AA

Münbiç, Güncel
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