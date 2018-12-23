Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Netanyahu Dikkatleri Dağıtmaya Çalışıyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından rahatsız olduğunu belirterek, dikkatleri dağıtmaya çalıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından rahatsız olduğunu belirterek, dikkatleri dağıtmaya çalıştığını ifade etti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Başbakanı Netanyahu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar" dedi. - ANKARA

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