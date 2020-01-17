Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, O'Brien ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alınarak İdlib mutabakatına uyulması ve Libya ateşkesinin hayata geçirilmesi konularında mutabık kalındığı aktarıldı.

(Musa Erdoğan/İHA)