Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, O'Brien ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, O'Brien ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alınarak İdlib mutabakatına uyulması ve Libya ateşkesinin hayata geçirilmesi konularında mutabık kalındığı aktarıldı.
(Musa Erdoğan/İHA)
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