Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Olası yaptırımlara karşılık) İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili...
18 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Olası yaptırımlara karşılık) İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:53 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Olası yaptırımlara karşılık) İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili şu anda bir değişiklik öngörülmüyor."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok Destici, kendisine söz vermeyen HDP'li Sancar'a sert çıktı: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siyasi hesaplara girmenin kimseye faydası yok Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı