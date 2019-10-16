Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Olası yaptırımlara karşılık) İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '(Olası yaptırımlara karşılık) İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Olası yaptırımlara karşılık) İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Olası yaptırımlara karşılık) İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Olası yaptırımlara karşılık) İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili şu anda bir değişiklik öngörülmüyor."

İncirlik, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:53 Kaynak: AA
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