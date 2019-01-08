Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Oradaki Kürtler de Dahil Olmak Üzere Sivillerin Can ve Mal...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Oradaki Kürtler de dahil olmak üzere sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye, en büyük hassasiyeti gösteren ülkedir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Oradaki Kürtler de dahil olmak üzere sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye
, en büyük hassasiyeti gösteren ülkedir. Ama hiç kimse Türkiye'nin bir terör örgütüne güvence vermesini, onu şu veya bu gerekçeyle aklayıp meşrulaştırmasını beklemesin."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: AA
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