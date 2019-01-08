Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Oradaki Kürtler de Dahil Olmak Üzere Sivillerin Can ve Mal...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Oradaki Kürtler de Dahil Olmak Üzere Sivillerin Can ve Mal...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Oradaki Kürtler de dahil olmak üzere sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye, en büyük hassasiyeti gösteren ülkedir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Oradaki Kürtler de dahil olmak üzere sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye, en büyük hassasiyeti gösteren ülkedir. Ama hiç kimse Türkiye'nin bir terör örgütüne güvence vermesini, onu şu veya bu gerekçeyle aklayıp meşrulaştırmasını beklemesin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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