Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Piyasalarda Belli Bir Sakinleşmenin ve Olumlu Manada Bir...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Piyasalarda Belli Bir Sakinleşmenin ve Olumlu Manada Bir...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: AA

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