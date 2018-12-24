Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Piyasalarda Belli Bir Sakinleşmenin ve Olumlu Manada Bir...
19 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: AA
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