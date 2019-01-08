Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Pkk/pyd/ypg Terör Örgütleri Kürt Kardeşlerimizin Temsilcisi Olamaz"
1 saat önce
IHAAW151852-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "PKK/PYD/YPG Terör örgütleri Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz" 08.01.2019 15: 18: 52 TSI NNNN.
IHAAW151852-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "PKK/PYD/YPG Terör örgütleri Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz" 08.01.2019 15: 18: 52 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:25 Kaynak: İHA
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