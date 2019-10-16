Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul...

55 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Kalın: "( Münbiç'teki gelişmeler) Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/ YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil."

Kalın: "(PYD/YPG) Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan eden, kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden örgütler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır. Türkiye bu konuda son derece kararlıdır."

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kabine, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:53 Kaynak: AA
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