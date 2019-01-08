Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Pyd/ypg'ye Verilen Silahlar) Bunların Toplanması ve Tamamen...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(PYD/YPG'ye verilen silahlar) Bunların toplanması ve tamamen bertaraf edilmesi, PYD/YPG terör unsurlarının elinden alınarak nötralize edilmesi bizim temel beklentimizdir, bunun dışında bir alternatifi zaten kabul etmemiz söz konusu değil."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(PYD/YPG'ye verilen silahlar) Bunların toplanması ve tamamen bertaraf edilmesi, PYD/YPG terör unsurlarının elinden alınarak nötralize edilmesi bizim temel beklentimizdir, bunun dışında bir alternatifi zaten kabul etmemiz söz konusu değil."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:42 Kaynak: AA
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