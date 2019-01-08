Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Pyd/ypg'ye Verilen Silahlar) Bunların Toplanması ve Tamamen...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Pyd/ypg'ye Verilen Silahlar) Bunların Toplanması ve Tamamen...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(PYD/YPG'ye verilen silahlar) Bunların toplanması ve tamamen bertaraf edilmesi, PYD/YPG terör unsurlarının elinden alınarak nötralize edilmesi bizim temel beklentimizdir, bunun dışında bir alternatifi zaten kabul etmemiz söz konusu değil."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(PYD/YPG'ye verilen silahlar) Bunların toplanması ve tamamen bertaraf edilmesi, PYD/YPG terör unsurlarının elinden alınarak nötralize edilmesi bizim temel beklentimizdir, bunun dışında bir alternatifi zaten kabul etmemiz söz konusu değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Söz, Güncel
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