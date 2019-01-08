Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Pyd/ypg'ye Verilen Silahlar) Bunların Toplanması ve Tamamen...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(PYD/YPG'ye verilen silahlar) Bunların toplanması ve tamamen bertaraf edilmesi, PYD/YPG terör unsurlarının elinden alınarak nötralize edilmesi bizim temel beklentimizdir, bunun dışında bir alternatifi zaten kabul etmemiz söz konusu değil."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(PYD/YPG'ye verilen silahlar) Bunların toplanması ve tamamen bertaraf edilmesi, PYD/YPG terör unsurlarının elinden alınarak nötralize edilmesi bizim temel beklentimizdir, bunun dışında bir alternatifi zaten kabul etmemiz söz konusu değil."

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