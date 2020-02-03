Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." - ANKARA

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:24 Kaynak: İHA
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