Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Roma'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Başbakanlığı Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Luigi Mattiolo ve İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ettore Sequi ile görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumuna katılmak üzere Roma'da bulunan Kalın, burada İtalyan muhataplarıyla da bir araya geldi.

Kalın, Roma'daki temasları kapsamında Başbakanlık Sarayı Chigi'de İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin diplomatik danışmanı Büyükelçi Luigi Mattiolo ile görüştü.

Daha sonra İtalya Dışişleri Bakanlığına geçen Kalın, burada da Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Ettore Sequi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve İtalyan muhataplarının iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıkları öğrenildi.

İbrahim Kalın'a temasları sırasında Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük eşlik etti.