Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:27 Kaynak: AA
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