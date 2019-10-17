Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve...

12 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Suriye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:27 Kaynak: AA
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