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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası atılmış, tamamlanmış bir anlaşmadır.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası atılmış, tamamlanmış bir anlaşmadır."
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı