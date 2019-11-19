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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası atılmış, tamamlanmış bir anlaşmadır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası atılmış, tamamlanmış bir anlaşmadır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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