Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'ler yakında teslim edilecek ve aktif olarak kullanılacak
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslim edileceğini ve aktif şekilde kullanılacağını açıkladı. Kalın, bu silahın savunma amaçlı olduğunu ve tehdit oluşturmadığını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:37
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, S-400'lerin yakın bir zamanda teslim edileceğini ve aktif şekilde kullanılacağını açıkladı. Kalın, bu silahın savunma amaçlı olduğunu ve tehdit oluşturmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Döviz kurundaki iyileşme sevindirici bir haber. Sayın Cumhurbaşkanımızın G20'de yaptığı temaslar ve sonrasında oluşan olumlu hava çerçevesinde yaşanan olumlu gelişmeyi de devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz."
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