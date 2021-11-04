Ankara Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni
Müzik dinletisi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Üniversitenin Kurucu Rektörü Prof. Erol Parlak tarafından cübbe giydirilmesi ve fahri doktora ünvanı verilmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açılış dersini vermesi
İbrahim Kalın'a, Rektör Parlak tarafından bağlama hediye edilmesi
İbrahim Kalın ve Erol Parlak'ın birlikte bağlama çalarak türkü söylemeleri ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ankara Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika