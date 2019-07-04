Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir...

31 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:22 Kaynak: AA
Politika
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