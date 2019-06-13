Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim...

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim alanlarında faaliyetlerin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim alanlarında faaliyetlerin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:24 Kaynak: AA
Politika
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