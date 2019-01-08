Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Teyitli Bir Randevu Sözü Yoktu."
1 saat önce
IHAAW152254-GEN/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın teyitli bir randevu sözü yoktu.
IHAAW152254-GEN/08-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın teyitli bir randevu sözü yoktu." 08.01.2019 15: 22: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:28 Kaynak: İHA
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