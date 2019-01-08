Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a Teyitli Bir Randevu Sözü...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a Teyitli Bir Randevu Sözü...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:29 Kaynak: AA

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