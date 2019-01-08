Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a Teyitli Bir Randevu Sözü...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:29 Kaynak: AA
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