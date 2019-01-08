Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımız Bolton'a Teyitli Bir Randevu Sözü Yoktu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımız Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımız Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu. Talep söz konusu idi ama biz bunu en baştan beri teyit etmemiştik. Sayın cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, Bolton'un muhatabı bellidir. Buna gerek duyulmadı"

-"Bizim YPG konusunda tavrımız net"

-"Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin tutumu net olmuştur. Bir diğer ilkemiz Suriye topraklarının bütün terör örgütlerinden temizlenmesidir"

-"Türkiye'nin politikalarını izah ettim, bunlarla ilgili bir dosyayı da kendisine verdim. Doğruları mevkidaşlarımızın önüne koyduk. Biz Irak'ta Saddam zulmünden kaçanlara da Kobanili Kürtlere de kapımızı açtık, Suriye'den Irak'tan mülteci akını olduğunda kimsenin etnik kimliğine bakmadık"

-"Kürtler zarar görecek gibi argümanlar PKK propagandasıdır. Milyonlarca Kürt barış içinde yaşamaktadır topraklarımızda"

-"Yavaşlama diye bir şey söz konusu değil. ABD'li mevkidaşlarımız çekilme kararını açıkladığı zaman bize verilen süreler 60 ila 100 gün civarındaydı. Şimdi de 120 gün telaffuz ediliyor. Orada bilinçli bir geciktirme görülmüyor. Oradan çekilirken oradaki silahların ne olacağı meseleleridir"

-"Ben Bolton'a iki dosya verdim, kırmızı dosya. Birinde Kürt kardeşlerimize kapsayıcı politikalarını içeren bir bilgi notuydu"

-"İkincisi ise PYD-YPG'nin Suriye'de işlediği suçlarla ilgili bir dosya. Bu konu hep hasır altı edildi. Kamışlı'da, Kobani'de, Haseke'de uyguladığı baskılar, zulümler çocukların okullara gitmesinin engellenmesi gibi uygulamalar var"

-"Cumhurbaşkanımızın Trump'la iki telefon görüşmesi oldu. Kürtler de dahil olmak üzere sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda en çok hassasiyeti gösteren ülke Türkiye'dir. Kimse Türkiye'nin bir terör örgütüne güvence vermesini beklemesin"



ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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