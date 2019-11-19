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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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