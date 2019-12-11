Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta."

Cenevre, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:28 Kaynak: AA
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