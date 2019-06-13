Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası...
7 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:28 Kaynak: AA
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