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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi."
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