Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:14 Kaynak: AA
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