Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Suriye'de) Biz Hem Sahada Hem Masada Olmaya Devam Edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Suriye'de) Biz Hem Sahada Hem Masada Olmaya Devam Edeceğiz"

23 dakika önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ'la mücadele uluslarası koalisyonun bir üyesi olarak böyle bir şeye ne Suriye sahasında ne Irak sahasında ne Türkiye topraklarında ne de bir başka yerde müsaade etmeyeceğimizi tekrar ifade etmek isteriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:17 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!

Cumhurbaşkanlığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: Hoş Görülemez AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 20:40:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Suriye'de) Biz Hem Sahada Hem Masada Olmaya Devam Edeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]