Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Suriye'de) Biz Hem Sahada Hem Masada Olmaya Devam Edeceğiz"
23 dakika önce
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ'la mücadele uluslarası koalisyonun bir üyesi olarak böyle bir şeye ne Suriye
sahasında ne Irak
sahasında ne Türkiye
topraklarında ne de bir başka yerde müsaade etmeyeceğimizi tekrar ifade etmek isteriz."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:17 Kaynak: AA
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