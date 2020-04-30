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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Suriye" konulu toplantıya video konferansla katıldı (2)
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Atlantic Council in Turkey ve Rafik Hariri Center for Middle East tarafından düzenlenen "İdlib'in ve Suriye'de Yerinden Edilmiş Nüfusun Geleceği" konulu video konferansında konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Atlantic Council in Turkey ve Rafik Hariri Center for Middle East tarafından düzenlenen " İdlib'in ve Suriye'de Yerinden Edilmiş Nüfusun Geleceği" konulu video konferansında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 07:42 Kaynak: AA
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