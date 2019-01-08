Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suriye Kürtleri ile PKK Terör Örgütü ve Onun Suriye Kolu Olan Ypg...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suriye Kürtleri ile PKK terör örgütü ve onun Suriye kolu olan YPG ve PYD'nin birbirine karıştırılması, adeta bunların aynı şeymiş gibi bir cümle içerisinde kullanılmasına Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz tepkimizi verdik.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suriye
Kürtleri ile PKK
terör örgütü ve onun Suriye kolu olan YPG ve PYD'nin birbirine karıştırılması, adeta bunların aynı şeymiş gibi bir cümle içerisinde kullanılmasına Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz tepkimizi verdik. Bugünkü görüşmede de bunların birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ifade ettik."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:22 Kaynak: AA
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