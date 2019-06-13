Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Suriye) Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Suriye) Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede...

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Suriye) Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi konusunda ilgili birimlerimiz yetkilendirildi, özellikle Rusya ile bu konuda temaslar kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Suriye) Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi konusunda ilgili birimlerimiz yetkilendirildi, özellikle Rusya ile bu konuda temaslar kuruldu."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:22 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Türkiye, Suriye, Güncel
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