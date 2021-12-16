Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tabiat bizim malımız değil" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Samsun E-Dergi'nin 3'üncü sayısında yer alan röportajında çevre ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Tabiat bizim malımız mülkümüz değil. O bize verilmiş bir emanet. Çevre bizim istediğimiz zaman keyfi olarak tasarrufta bulunabileceğimiz bir şey, bir meta bir madde değil" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yeni medya yayıncılığında adından sık sık söz ettiren ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan dijital, interaktif, video ve ses içerikli dergisi "Samsun E-Dergi"nin 3. sayısı çıktı. Dergide Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın röportajı da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle çevre ve insanların tabiata karşı olan sorumluluklarını anlatan Kalın, bu bilinçle toplumsal ve bireysel olarak atılması gereken adımları da anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, günümüzde önemli bir sorun olan çevre krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Yeşil, çevre, tabiat, doğa, doğal güzellik giderek hayatımızdan uzaklaşıyor. Bütün bunları alıp bunların sorumlusu dışardaki falan emperyalistler, şuradaki harici güçler demek yanlış. Biz eğer 'temizlik imandandır' diyerek kendi dinimizin temel referanslarından birini temizlik olarak ortaya koyuyor isek o zaman sokağımızdaki mahallemizdeki çöp sorununu, kirlilik sorunu oturup bir sorgulamamız lazım" diye konuştu.

"HEPİMİZ SORUMLUYUZ"

Kalın sözlerine şöyle devam etti:

"Ses kirliliği, görüntü kirliliği, hava kirliliği… Çok şükür, hamdolsun hava kirliği son yıllarda çok ciddi azaldı doğalgaza geçmemiz, alt yapı oluşturulmasıyla ama hala şehirlerimizde sorunlarımız var. Bunlar sadece devletin yönetmelik çıkartarak, kanun çıkartarak tabiri caizse zabıtalık yaparak çözebileceği meseleler değil. Vatandaşın, tek tek bireylerin, ailelerin buralarda sorumluluk alması gerekiyor. Özel şirketlerin, STK'ların, devletle beraber ama en az devlet kadar ve devletten daha fazla bu konularda da sorumluluk alması gerekiyor. Bugün mesela Marmara'da müsilajdan, deniz salyasından bahsediyoruz. Bunlar aslında yaşadığımız derin çevre krizinin birer yansıması. Burada hepimiz sorumluyuz. Hepimiz tek tek bireyler olarak sorumluyuz. Ülke olarak sorumluyuz, dünya olarak sorumluyuz."

"TABİAT BİZİM MALIMIZ MÜLKÜMÜZ DEĞİL"

Özellikle tabiatın insana verilen bir emanet olduğunun yeniden hatırlanması gerektiğini dile getiren Kalın, "Tabiat bizim malımız mülkümüz değil. O bize verilmiş bir emanet. Çevre bizim istediğimiz zaman keyfi olarak tasarrufta bulunabileceğimiz bir şey, bir meta bir madde değil. O yaşayan bir organizma ve onu yaşattığımız oranda biz medeniliğimizle, insanlığımızla yükselebiliriz. Onu öldürdüğümüz oranda aslında kendi ruhumuzu karartırız. İçimizdeki aklı ve erdemi ortadan kaldırırız. Bu manada parçası olduğumuz tabiatı düşündüğünüzde tabiata yaptığımız her bir kötülük kendi bedenimize, kendi ruhumuza yaptığımız bir kötülük. Tabiatı kirletmek kendimizi kirletmekten farklı bir şey değil. Bir ağacı kesmek elimizi kolumuzu kesmekten farklı bir şey değil aslında. Çünkü bizim de parçası olduğumuz bir habitatı, bir ekosistemi böyle böyle adım adım ortadan kaldırıyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan dolu dolu içeriğiyle, birbirinden renkli ve özel konuklarıyla yayına giren ve web sitesi üzerinden üye olmadan ve ücretsiz olarak okunabilen Samsun E-Dergi, ilk iki sayısında 2 milyon 504 bin erişim sağladı. 270 bin tıklanma alan dergi, sıfır atık olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÖZEL RÖPORTAJLAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanı sıra Türk sinemasının 4 yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit röportajı, Şair Dursun Ali Erzincanlı, "Kardeşlerim" dizisinin sevilen oyuncusu Samsunlu Yiğit Koçak, Seyahat Yazarı Saffet Emre Tonguç ve masterchef Barbaros Yoloğlu gibi isimlerin de özel röportajları ile yer aldığı e-dergi, içerisindeki video ve ses efektleriyle de okuyucularına bambaşka bir heyecan katıyor.

DEMİR: "BİRÇOK YENİLİĞE İMZA ATIYORUZ"

Yenilikçi yaklaşımlar ve son teknoloji yöntemler ile yazılım altyapısının ve tüm içeriklerin Samsun Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi tarafından hazırlanan Samsun E-Dergi'nin önemine vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dijital yenilikleri ve yayıncılık yöntemlerini yakından takip ettiklerini ifade etti. Başkan Demir, "Geçen Mart ayında ilk sayısını çıkardığımız Samsun E-Dergi; fikir, emek ve icraat noktasında tümüyle belediyemiz içerisinde üretilen içeriklerle gençlerimize, yetişkinlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza ve erkeklerimize hitap ediyor. www.samsunedergi.com web sayfamızdan herhangi bir üyelik ve ücret olmadan dergimizi okuyabilirsiniz. Dijital anlamda yeni bir kimlik ile özgün içerikler oluşturmak bir emek istiyor. Bu anlamda belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekibimizle, üreterek birçok yeniliğe imza atıyoruz. Bu vesile ile 3. sayımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)