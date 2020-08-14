Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri unutmayacak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacak. Onların acınası politikaları caydırmayacak, sadece adalete, özgürlüğe ve asalete inananlara güç verecektir. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek."