Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs salgınına ilişkin, "Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs salgınına ilişkin, "Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı broşürü paylaştı. Kalın, bu günlerde 14 kuralın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Özenle uygulayalım ve herkesi uyaralım. Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Vaka sayısının artmaması tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlı. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" ifadelerini kullandı.


İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:06 Kaynak: DHA
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