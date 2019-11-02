Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Abyad'da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Tel Abyad'da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Abyad'da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Abyad'da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Abyad'da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir". - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:37 Kaynak: İHA
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