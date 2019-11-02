Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Abyad'da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir". - ANKARA