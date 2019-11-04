Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır.
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır. Burası YPG'nin kontrolü altında olan bir bölgedir."
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