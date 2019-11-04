Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır.

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır. Burası YPG'nin kontrolü altında olan bir bölgedir."

YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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