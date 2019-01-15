Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle Mücadele ve Türkiye'yi Hedef Alan Terör Örgütleriyle...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle Mücadele ve Türkiye'yi Hedef Alan Terör Örgütleriyle...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:25 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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