Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle Mücadele ve Türkiye'yi Hedef Alan Terör Örgütleriyle...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terörle mücadele ve Türkiye
'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:25 Kaynak: AA
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