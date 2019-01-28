Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tika Ankara Buluşması'nda Konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tika Ankara Buluşması'nda Konuştu

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, TİKA Ankara Buluşması'nda konuştuANKARA - Cumhurbakanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TİKA Ankara Buluşması programına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, TİKA Ankara Buluşması'nda konuştu

ANKARA - Cumhurbakanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TİKA Ankara Buluşması programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Ankara, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerde Bulduğu Cüzdanı Böyle Cebe Attı Gözü Dönmüş Saldırganın Boğazına Çakmak Dayayıp Genç Kadını Gasbettiği Anlar Kamerada!

Mansur Yavaş, Elindeki Anket Sonucunu Paylaştı: 10 Puan Öndeyim HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 13:16:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tika Ankara Buluşması'nda Konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]