Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tika Ankara Buluşması'nda Konuştu
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, TİKA Ankara Buluşması'nda konuştuANKARA - Cumhurbakanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TİKA Ankara Buluşması programına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, TİKA Ankara
Buluşması'nda konuştu
ANKARA - Cumhurbakanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, TİKA Ankara Buluşması programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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