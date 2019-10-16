Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

15 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

(İHA)

İbrahim Kalın, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:55 Kaynak: İHA
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