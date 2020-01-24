Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Tüm kurumlarımız seferber edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Tüm kurumlarımız seferber edildi

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, tüm kurumların seferber edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Tüm kurumlarımız seferber edildi, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, tüm kurumların seferber edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklama ve yönlendirmelerini takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise depreme ilişkin şunları kaydetti:

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın."


İbrahim Kalın, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:11 Kaynak: DHA
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