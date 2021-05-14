Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" - Son Dakika

Sözcü Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İsrail 'in Gazze 'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti