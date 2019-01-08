Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye Girince Kürtleri Katledecek, Kürtler Zarar Görecek Gibi...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye Girince Kürtleri Katledecek, Kürtler Zarar Görecek Gibi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye girince Kürtleri katledecek, Kürtler zarar görecek gibi argümanlar PKK propagandasıdır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye girince Kürtleri katledecek, Kürtler zarar görecek gibi argümanlar PKK propagandasıdır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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