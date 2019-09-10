Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir" -(Suriye için güvenli bölge mutabakatı) "Açık kapı politikasıyla on binlerce insanın hayatı kurtuldu" -"Güvenli bölge bir anda önce hayata geçirilmeli" -"Ortak devriyeler güzel ancak...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Türkiye, güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir"

- (Suriye için güvenli bölge mutabakatı) "Açık kapı politikasıyla on binlerce insanın hayatı kurtuldu"

-"Güvenli bölge bir anda önce hayata geçirilmeli"

-"Ortak devriyeler güzel ancak yeterli değil"

-"Askerimizin mutlaka sahada olması gerekiyor"

-( Diyarbakır'da annelerin eylemi) "Onların bu onurlu duruşu tüm Türkiye'de karşılık bulmuştur"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine...

Diyarbakır, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
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