Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Türkiye, güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir"

- (Suriye için güvenli bölge mutabakatı) "Açık kapı politikasıyla on binlerce insanın hayatı kurtuldu"

-"Güvenli bölge bir anda önce hayata geçirilmeli"

-"Ortak devriyeler güzel ancak yeterli değil"

-"Askerimizin mutlaka sahada olması gerekiyor"

-( Diyarbakır'da annelerin eylemi) "Onların bu onurlu duruşu tüm Türkiye'de karşılık bulmuştur"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.