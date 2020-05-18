Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Modern çağın en büyük acılarından biri olan Kırım Tatar sürgünü, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Modern çağın en büyük acılarından biri olan Kırım Tatar sürgünü, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Türkiye, tüm zorluklar karşısında özünü, kimliğini, dilini ve kültürünü muhafaza eden Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırım Tatar sürgününün 76'ncı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 18 Mayıs 1944'te Kırım Yarımadası'nda yaşayan Kırım Tatarlarının, Sovyetler Birliği tarafından evlerinden ve yurtlarından çıkartılarak çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğünü belirten Kalın, şunları kaydetti: "Gerek yollardaki, gerekse kamplardaki gayri insani koşullardan dolayı sürgün edilen yaşlı, çocuk ve kadının çoğu hayatını kaybetmiştir. Modern çağın en büyük acılarından biri olan Kırım Tatar sürgünü, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Üzerinden 76 yıl geçmiş olmasına rağmen Kırım Tatar halkının gasp edilen hakları iade edilmemiş, acıları dinmemiştir. Kırım'ın hukuk dışı ilhakı yeni acılara kapı aralamıştır. Türkiye, tüm zorluklar karşısında özünü, kimliğini, dilini ve kültürünü muhafaza eden Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir. Sürgün trajedisinde yaşamını yitiren kardeşlerimizin aziz hatırasını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kırım Tatarlarının hak ve menfaatlerinin güvence altına alınması için her platformda çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."


Türkiye, Tatar, Kırım, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 08:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında - Son Dakika

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