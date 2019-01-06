Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'nin Kürtleri Hedef Aldığı İddiası Akıl Dışıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'nin Kürtleri Hedef Aldığı İddiası Akıl Dışıdır.

17 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:32 Kaynak: AA

PKK, Türkiye, Güncel
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