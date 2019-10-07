Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın: türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur
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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın: türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur

53 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge ile ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın: türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge ile ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

" Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur" diyen Kalın, "Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


İbrahim Kalın, Twitter, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:55 Kaynak: DHA
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